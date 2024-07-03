عالمية

قيس سعيد يحدد 6 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية التونسية

2024/07/03
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علم تونس

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على «فيسبوك»: «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أمرًا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».

صحيفة الخليج

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