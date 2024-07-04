بسبب «التفاحة».. «أبل» تقاضي محال شهيرة في مصر

رفعت شركة “أبل” الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية ضد محال تجارية شهيرة في مصر لاتهامها باستخدام علامتها التجارية دون تصريح.

وأوضحت الشركة في دعواها أن “أبل”، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الحواسيب الإلكترونية والهواتف المحمولة الذكية وقطع الغيار والإكسسوارات الخاصة بها، قد تأسست في عام 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورونالد واين. تعمل الشركة على تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الكمبيوتر، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وأشارت “أبل” إلى أنها تحوز أعلى علامة تجارية، مما جعلها حريصة منذ نشأتها على احترام والالتزام بكافة القوانين والمبادئ المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. تمتلك الشركة العلامات التجارية “أبل” (APPLE) وعلامة “التفاحة” الشهيرة في أغلب دول العالم الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وداخل مصر.

وأكدت “أبل” أنها تبذل جهودًا كبيرة في الحفاظ على جودة منتجاتها، مما أكسبها شهرة عالمية واسعة وثقة المستهلكين في المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الشهيرة.

وشددت الشركة في دعواها، أنه بموجب هذه التسجيلات، فإن العلامات التجارية الخاصة ب«أبل»، تتمتع بالحماية القانونية وفقاً لنصوص القانون 82 لسنة 2002، والتي تمكنها وحدها من استعمال علاماتها التجارية، وتمنع الغير من الاعتداء على هذا الحق ليس في مصر فقط، بل في اغلب دول العالم، ما يجعل من واقعة التقليد من أي طرف آخر لهذه العلامة من الجرائم العمدية، والتي تظهر أيضاً سوء نية مرتكبها وذلك لشهرة العلامة.

عملاق الهواتف الأمريكية أكدت أنها فوجئت بقيام محال تجارية عدة بالاعتداء على العلامة التجارية ل«أبل»، فقررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المحال التجارية الشهيرة في عدة أماكن متفرقة في مصر.

صحيفة الخليج