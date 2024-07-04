الدولار اليوم يخترق حاجز الألفين جنيه..

السبب في ذلك قرار عجيب من بنك السودان…حيث أصدر بنك السودان في بداية شهر مايو تقريبا قائمة حظر من الصادر لعدد كبير من الشركات المتأخرة في توريد حصائل الصادر (وحصيلة الصادر هي عوائد بيع المصدر لبضائعه بالخارج البنك المركزي بيلزمك تعيدها للسودان وتستورد بيها او تبيعها للبنك)

وبعد كثير من السك والمناشدات وانو التأخير حدث بسبب الحرب وتعطل الجهاز المصرفي وغيرها من الصعوبات، أصدر بنك السودان في بداية يونيو قرار بامهال المصدرين شهر لجلب الحصائل المتأخرة ولكن الخطأ انو الزم بنك السودان المصدرين ببيع الحصائل لبنك السودان المركزي بالسعر الرسمي للبنوك، طبعا المشكلة انو السعر الرسمي طوال الشهر الماضي كان فرقه كبير جدا من سعر السوق الموازي (اي مبلغ تجيبه بالطريقة دي فيهو خسارة بحوالي ٣٠%) فحصل زي اجماع بين المصدرين انو ما حيجيبو، وظل الوضع على ما هو عليه لحدي اخر اسبوع من يونيو حيث البنوك بدأت تستجيب وترفع سعرها حيث وصل تقريبا ليكون الفرق حوالي ٢-٣% وهو الفرق المعتاد وعليه حدث ضغط هائل حيث حول كل المصدرين حصائلهم في اسبوع واحد، و دي مبالغ تقدر بحوالي اكثر من ١٠٠ مليون دولار…اها المشكلة وين؟

المشكلة انو أي زول بيجيب حصيلة راجعة بيقوم بنك السودان بيشيلها ويديه جنيه، وطبعا كلنا عارفين بنك السودان جنيهو من وين؟! ايوا نفس المكان المعتاد ، من الهواء (حيث يتم خلق نقود جديدة في النظام المصرفي من العدم)…

بالمقابل كل الناس العندها جنيه دي ما عندها حل غير تجري تشتري درهم برا البلد عشان تحفظ قيمة قروشها، خصوصا بعد التدهور العسكري الحاصل وتخوف التجار من الدخول في شراء اي بضائع صادر قابلة للشفشفة (و ده سبب تأخرهم اساسا انهم يجيبو القروش دي انو البلد ما مستقرة والنشاط الاقتصادي انخفض فما عندهم سبب يجيبو قروش بالاضافة للتعقيدات السابقة)، المهم عليه سعر الدرهم من حوالي ٥٠٠ جنيه (ما يعادل حوالي ١٨٣٦ للدولار) وصل حاليا حوالي ٥٤٧ جنيه (ما يعادل حوالي ٢٠٠٧ للدولار) بزيادة حوالي ١٠% في اربعة ايام تقريبا ولسة ماشي…

بنك السودان لو داير درهم كان ببساطة ممكن برضو يجيب نفس قروشه من الهواء ويشتري بشكل تدريجي ن سوق العملة سواء البنوك داخليا او خارجيا وكده يتحكم في الطلب بدل يخلق حالة الهلع وانفجار الطلب والتنافس المصنوع ده….ياخي كان داير الدرهم حق المصدرين ده زاتو كان اقل شي ممكن تمدد الفترة شهر تاني عشان القصة تحصل تدريجيا…و اساسا درهم المصدرين ما اطعم من درهم دبي لكن القصة دي مجرد عادات وتقاليد فهم عاقبنا الناس وكده، والجاهل عدو نفسه…المهم قصة اقتصاد البلد دي ماسكينها ناس اقل ما يمكن ان يقال عنهم انهم غير جديرين بمناصبهم!

#اقتصاد_البسطاء

#economics_for_dummies

Mohammed Elmosbah