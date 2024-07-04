هذه سقطة دبلوماسية..

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ، وليم بيرللو ، كتب فى تغريدة على X ، إن على الدعم السريع التزامات قانونية واخلاقية لحماية المدنيين!!!

كيف تطلب من عصابة ارهابية موقف قانونى واخلاقى ،وهى ظلت على مدار عام كامل تنهب وتسلب وتقتل وتمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب والتجويع والاختطاف وتدمير المؤسسات العامة ؟..

تقارير منظمات دولية اكدت ذلك ، ومؤسسات اممية وخبراء الأمم المتحدة ، كلهم وفروا معلومات وتقارير عن التجاوزات المنهجية للمليشيا.. فكيف ينتظر منها المبعوث الأمريكي مواقف قانونية واخلاقية ؟؟!!

ما هي المعايير والمواثيق القانونية التى تجعل من عصابة ارهابية ذات موقف اخلاقي ، والخزانة الامريكية فرضت عقوبات على نصف قادتها بتهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والقتل على اساس اثنى ؟..

هذا سلوك متعجرف وتغريدات تنقصها اللباقة والكياسة..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق علي

4 يوليو 2024م

CNN International

Human Rights Watch

U.S. Embassy Khartoum