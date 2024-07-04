جرائم وحوادث
بالصور.. المباحث المصرية تحقق في اتهام “أوكرانية” بالاعتداء على سيدة في التجمع الخامس
اعتدت سيدة أوكرانية على إحدى سكان التجمع الخامس بعد أن اصطدمت سيارتها بسيارة متوقفة، مما أدى إلى انقلاب السيارة المتحركة.
تلقت مباحث التجمع الخامس بلاغًا يفيد بقيام سيدة أوكرانية بالاعتداء على سيدة مصرية داخل كمباوند شهر، بعد وقوع الحادث.
وبالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما لمقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات.
بوابة فيتو
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