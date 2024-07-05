فوزي بشرى من نفس فصيلة الديسمبريين والقحاتة. ولا ننسى تقريرة الشهير على الحزيرة ” … والزمان مسغبة” تماشيا مع قطيع ثورة ديسمبر والقحاتة الذي وصف الاعتصام باعتصام الموز.

الجيش ليس لديه وقت لعزل القائد العام لأن الجيش مشغول بالتصدي للجنجويد في طول وعرض السودان بكل عزيمة وإصرار.



حليم عباس

