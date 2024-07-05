حملات أمنية مكثفة بكافة محليات ولاية نهرالنيل

شهدت محليات ولاية نهرالنيل عملاً أمنياً مكثفاً ممثلا في ارتفاع وتيرة العمل المنعي بهدف ضبط المتفلتين ومعتادي الإجرام ومكافحة الظواهر السالبة.

وفي مدينة عطبرة شنت مباحث شرطة الولاية حملات منعية ادت إلى توقيف عدد ١١٤ متهما بينما تواصل شرطة المحلية عملها الراتب في الأطواف الليلية والإرتكازات النهارية المشتركة لمزيد من الإحكام والضبط. الأمني وإظهار القوة اما فيما يلي شرطة محلية الدامر نجد انتشارا واسعا للإرتكازات النهارية لتعمل مع الإرتكازات الليلية بحانب تنفيذ حملات منعية كانت حصيلتها توقيف ٤٩ متهماً اما بالنسبة لمحلية أبوحمد وعبر قوة قسم شرطة قبقبة نفذت حملة كبرى بسوق الجعلي والفاتح ضبطت من خلالها كميات كبيرة من الخمور البلدية بجانب نصب الكمائن ألامنية للمتفلتين وأزالت عدد من المساكن العشوائية

بينما حققت شرطة محلية المتمة إنجازا مهما بمداهمتها لمنزل أحد مروجي المخدرات وضبطت بحوزته كمية من البنقو بلغت ٤٥ راس واتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي للشرطة