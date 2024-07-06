سائق يتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر وآخر يسرق هاتفًا بالنزهة

بعد سلسلة من الحوادث، شهدت مصر واقعة تحرش جديدة كان بطلها سائق يعمل لصالح إحدى شركات النقل الذكي.

### حادثة التحرش

تلقت مباحث الجيزة بلاغًا من فتاة تدعى دينا ن. (24 عامًا) ضد سائق يعمل لشركة “ديدي” للنقل الذكي. أكدت دينا أن السائق حاول التحرش بها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار في منطقة حدائق أكتوبر.

وأوضحت التحريات أن المتهم يُدعى أ.ح. (26 عامًا) ولديه سيارة يعمل عليها بنظام التوصيل. جرى إلقاء القبض عليه والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

### حادثة السرقة

في حادثة أخرى، كشفت سيدة تدعى وفاء عن سرقة هاتف ابنتها على يد سائق. أوضحت وفاء: “طلبنا تاكسي تابع لشركة نقل ذكي وأوصلنا السائق إلى شارع الحجاز بمصر الجديدة. وقبل أن ننزل، شاهدت ابنتي سعر التوصيلة على الهاتف وسقط منها الهاتف في الكرسي الخلفي للسائق.”

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري: قمنا بالاتصال على رقم التليفون لكن السائق هرب سريعا وعلمنا أن السرقة متعمدة، وقمنا بإبلاغ قسم شرطة النزهة.

وختمت: تم تتبع السيارة من خلال الفيديو وتم تحديد السيارة (لانوس نبيتي)، ووجدوا مخدرات في جيب السائق، محذرة: «أكبر خطورة الركوب مع سائق يتناول مخدرات».

المصري اليوم