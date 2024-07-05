رأي ومقالات
الأفندي: أي محاولة لشق الصف ستوجه السلاح إلى الداخل وتخدم الجنجويد وداعميه
الوقوف مع جيشنا (وليس وراءه) يعني دعم قيادته الحالية وانتصاراتها التي تحققت في ظروف مستحيلة.
أي محاولة لشق الصف ستوجه السلاح إلى الداخل وتخدم الجنجويد وداعميه، وتهدد النصر. صفاً واحداً مع الجيش! وجيش واحد هو الشعب كله. ولا تنازعوا فتذهب ريحكم!!
عبد الوهاب الافندي
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