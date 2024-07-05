رأي ومقالات
هذا (..) ما فعلت المليشيا مؤخراً في سنجة والدندر
الملاحظ ان مليشيا الدعم السريع عند دخولها لأي مدينة تقوم باستهداف المنشات الخدمية تعطيل الكهرباء والماء والاتصالات واحتلال المستشفيات ثم الشروع في نهب البنوك والأسواق وممتلكات المواطنين ،
هذا ما فعلت المليشيا مؤخراً في سنجة والدندر ، دمرت الكهرباء والمياه ،عطلت الاتصالات،دمرت المستشفيات وقتلت الكوادر الطبية ، نهبت البنوك والأسواق ،
هي تفعل ذلك لجعل الحياة طاردة في المدن التي يدخلوها حتى ينزح المواطن ويطيب للمليشيا المقام لتمارس افعالها القبيحة دون مضايقات !!
حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالرؤوف طه علي
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