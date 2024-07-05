الملاحظ ان مليشيا الدعم السريع عند دخولها لأي مدينة تقوم باستهداف المنشات الخدمية تعطيل الكهرباء والماء والاتصالات واحتلال المستشفيات ثم الشروع في نهب البنوك والأسواق وممتلكات المواطنين ،

هذا ما فعلت المليشيا مؤخراً في سنجة والدندر ، دمرت الكهرباء والمياه ،عطلت الاتصالات،دمرت المستشفيات وقتلت الكوادر الطبية ، نهبت البنوك والأسواق ،

هي تفعل ذلك لجعل الحياة طاردة في المدن التي يدخلوها حتى ينزح المواطن ويطيب للمليشيا المقام لتمارس افعالها القبيحة دون مضايقات !!

حسبنا الله ونعم الوكيل

عبدالرؤوف طه علي