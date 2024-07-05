قبل وقوع الحرب كانت قحت جزء من الإنقلاب كداعم مدني ومهيئة للشارع ومبررة لدواعي الإنقلاب ، بعد فشل الإنقلاب تم إبلاغ قحت بقدرة الدعم السريع على إستلام السلطة وهزيمة الجيش وعليهم الاستعداد للمشهد الجديد .

فموقف قحت الرافض للإنتهاكات هو عمالة في المقام الأول وتنفيذ لتوجيه الإماراتيين وخوف في المقام الثاني ، خوف من أن يفقدوا وجودهم في المشهد ويعاقبهم الدعم السريع على إدانتهم ،

يبقى السؤال كيف يتصالحون مع ذلك وكيف تقبل ضمائرهم هذا الموقف المنافي للفطرة ؟ ببساطة يرضون أنفسهم بخطاب الكيزان وإشعال الحرب لعله ينسيهم عذاب ضمائرهم وخيانتهم للمواطنين..

Hasabo Albeely

