سنار .. رواية التاريخ وجغرافية المنطقة!!

*عندما تكالب مرتزقة الدعم السريع من كل الدنيا على سنار كنا ننتظر أن يكتمل عقد السودانيين حول جيدها حتى يعدموا على بوابتها طفاي النار!!*

*اليوم عندما شاركت القوة المشتركة للحركات المسلحة بجهد مقدر فى تحرير الدندر وتزحف -القوة-حاليا كتف بكتف مع الجيش وبقية القوات السودانية نحو قلب سنجة اليوم فقط اكتمل عقد السودانيين حول جيد سنار !!*

*قال متحدث بإسم القوة المشتركة مخاطبا قادة المرتزقة انتظرناكم في الفاشر ولما تأخرتم جئنا اليكم هنا !!*

*ما قاله المتحدث بإسم القوة المشتركة وما جاء بالمرتزقة الى سنار هي يد القدر المكتوب منذ الأزل أن يعدم المرتزقة على بوابة سنار طفاي النار!!*

*معركة سنار-المنطقة والتقاطع والمدينة والولاية وبما فيها من مدن وبلدات وقرى هى المعركة المحفورة في ذاكرة السودانيين قبل أن تقع وستقع !!*

*معركة سنار التاريخية ليست حديث الأفلاك والأبراج ولا نبوءة ليلى عبداللطيف للعام الحالي أو التالي معركة سنار هي ما ظل يردده و يتناقله أهل السودان على لسان الشيخ فرح ود تكتوك منذ القرن السابع عشر وحتى اليوم !!*

*بقلم بكري المدنى*