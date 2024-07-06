تمليك مشاريع زراعية للعائدين من دولة جنوب السودان بالنيل الابيض

أكدت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، ممثلة الوالي المهندسة وصال الشيخ فرح، التزام حكومة الولاية بمنح المواطنين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان خلال فترة الانفصال في عام 2011 مشاريع زراعية، تنفيذًا لقرارات مجلس السيادة التي تقضي باستقطاع 20% من كل ولاية لصالح العائدين من دولة جنوب السودان.

جاء ذلك خلال كلمتها أمس في قاعة محلية كوستي أثناء الاحتفال الذي أقامته منظمة رعاية السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان بمناسبة تمليك المزارعين العائدين 70 مشروعًا زراعيًا من إجمالي 300 مشروع زراعي مطري، وهي هبة من إقليم النيل الأزرق. حضر الاحتفال مدني مهدي مدني رئيس المنظمة وعدد من الجهات ذات الصلة. وأشارت ممثلة الوالي إلى أن ولاية النيل الأبيض كانت من أكثر الولايات التي تأثرت بانفصال دولة جنوب السودان في المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية.

وأعلنت التزام حكومة الولاية بمراجعة ملف إسكان العائدين من الجنوب بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.