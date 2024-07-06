مصر .. نصف مليون نسمة زيادة خلال 5 أشهر والقرموطي يعلق

علق الإعلامي جابر القرموطي على تسجيل مصر لنصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 5 أشهر.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة CBC، إنه رغم التراجع في النسبة، إلا أن الزيادة لا تزال كبيرة. وعلق قائلاً: “أنا لا أطالبك بعدم الإنجاب، استمتع بأولادك والله يعطيك الصحة، لكن عليك أن تدرك أنه كلما زاد العدد، قلت الخدمة المقدمة لأسرتك”.

وتابع: “عندما نزيد نصف مليون في خمسة أشهر، افخروا بأبنائكم وأنتم تقدمون لهم الرعاية الصحية والتعليمية والحياة الأفضل. يجب أن نمتلك الوعي الكافي في هذه المسألة”.

وأردف: “نفسك يكون عندك أولاد وعزوة، لكن اتنين ليس كثلاثة، وثلاثة ليس كأربعة، وأربعة ليس كخمسة، نحن نطالب فقط بالتنظيم وبقلب يتمنى لكم كل الخير”.

جريدة الدستور