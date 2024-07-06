مصطفى بكرى: «أى وزير عليه علامة استفهام مش هيكمل»

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الحكومة الحالية موجودة منذ عام وبضعة أشهر، وأكد أن أي وزير يواجه علامات استفهام لن يستمر في منصبه.

وأضاف بكري، خلال حلقة برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في 2025، وفي بداية 2026 سيتم تغيير الحكومة وينعقد مجلس النواب الجديد، مما يستوجب تقديم الحكومة لاستقالتها.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح أن أي وزير لا يعمل بجدية لن يكمل العام في منصبه.

جريدة الدستور