السويد تحتج لدى بغداد على أحكام إعدام بحق 3 من مواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أن ثلاثة مواطنين سويديين قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار، بينما يواجه مواطن رابع نفس العقوبة المحتملة بسبب جريمة أخرى.

الشهر الماضي، استدعت الحكومة السويدية القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج على عقوبة الإعدام التي صدرت بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار.

يُذكر أن السويد لا تطبق عقوبة الإعدام وتعارض تنفيذها تحت أي ظرف.

وأفادت وزارة الخارجية السويدية بأنها تلقت تأكيدات بأن سويديين آخرين قد أُدينا بالتورط في الجريمة نفسها وسيُعاقبان أيضاً بالإعدام.

وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة، ونعمل على ضمان عدم تنفيذها”.

وفي يونيو، ذكرت صحيفة “أفتون بلادت” أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير الماضي.

وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

رويترز