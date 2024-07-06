نبيل فهمي: إثيوبيا لن تتراجع عن سد النهضة وأزمة المياه قادمة في حالة الجفاف

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن إثيوبيا لن تتراجع عن سد النهضة، وإنه طالما توجد وفرة في المياه فلن تكون هناك أزمة، ولكن في حالة الجفاف، فإن أزمة المياه ستكون حتمية.

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة، أن العالم سيشهد قريبًا تنامي قوى دولية كبيرة.

وأشار فهمي إلى أن ترشح بايدن وترامب للانتخابات الأمريكية أمر مؤسف، موضحًا أن أمريكا تعاني من فراغ سياسي ولا تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، كما أنها خسرت شعبيتها لدى العرب. وأوضح فهمي أن الصين تتجه نحو أن تصبح قوة عظمى، مع وجود تشابك اقتصادي بينها وبين أمريكا.

مصراوي