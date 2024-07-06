مكافحة المخدرات البحر الاحمر تضبط متهمان متخصصان في ترويج المخدرات وبحوزتهما ١٤٣٥ حبة كبتاجون

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الاحمر من ضبط متهمان ينشطان في ترويج المخدرات بمنطقة جبيت المعادن وبالعودة لتفاصيل الضبطية.

تفيد متابعات (المكتب الصحفى ) انه بناءا علي توفر معلومات للإدارة تقيد بوجود عدد(٢) متهم يقومان بترويج المخدرات بجهة سوق الأنصاري علي ضوء ذلك تم تكوين تيم ميدانى متخصص لوضع حدا لنشاطهم الاجرامي ومن خلال الرصد والمتابعة الدقيقة والتي أسفرت عن ضبط المتهم الاول وبحوزته عدد(١٠٨٠)حبة كبتاجون والمتهم الثانى بحوزته عدد(٣٥٥) حبة كبتاجون وبموحب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجتهما بقسم شرطة جبيت المعادن توطئة لتقديمهما لمنصات العدالة.

المكتب الصحفي للشرطة6