مصر.. وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد 4 أشهر من أزمة قلبية في الملعب

توفي لاعب كرة القدم بنادي “مودرن فيوتشر” المصري، أحمد رفعت، السبت، بعد صراع مع مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري قبل 4 أشهر.

وأعلن نادي “مودرن سبورت” في بيان على “فيسبوك” عن وفاة رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية، حيث عانى في مارس الماضي، من توقف عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبا على أرض الملعب، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته إلى الحياة.

وقال النادي: “ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وعانى رفعت (30 عاما)، في مارس الماضي، من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، بعد سقوطه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وحينها قالت إدارة المستشفى المعالج للاعب، في بيان إن رفعت وصل “في حالة توقف لعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي استمر قرابة الساعتين في قسم الطوارئ”.

وفي أبريل الماضي، غادر رفعت المستشفى، حيث تحدث لوسائل إعلام محلية عن “تعافيه وإمكانية عودته إلى الملاعب قريبا”.

وانضم رفعت إلى “مودرن فيوتشر” قادما من نادي المصري في أكتوبر 2022، قبل أن يخرج في إعارة لستة أشهر لنادي الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ولعب لأندية إنبي والزمالك.

ولعب رفعت 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالهما هدفين وصنع آخر، وحصد عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

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