الرئيس الإيراني بأول تصريح له.. بزشكيان يؤكد أنه “سيمد يد الصداقة للجميع”

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه “سيمد يد الصداقة للجميع” في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام المحافظ سعيد جليلي.

وقال بزشكيان في تصريح للتلفزيون الرسمي “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد”.

وأضاف “علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على نحو 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الجمعة لانتخاب الرئيس الإيراني التاسع في إيران من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

سكاي نيوز