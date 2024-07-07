دول الخليج تهنّئ الرئيس الإيراني المنتخب

هنأت دول الخليج، السبت، الإصلاحي مسعود بيزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وأعرب العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، عن “أصدق التهاني” لبيزشكيان، مؤكدًا أن بلاده تتطلع “إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي”.

في حدث تاريخي في مارس 2023، استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق رعته الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

منذ ذلك الحين، تظهر علامات تقارب بين القوتين الإقليميتين رغم دعمهما لمعسكرات مختلفة في عدة نزاعات، أبرزها في سوريا واليمن.

في البحرين، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 2016 على خلفية القضية نفسها، أعرب الملك حمد بن عيسى عن “الحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإيرانية وتعزيز الروابط الوثيقة معها”.

بدورها، هنأت الكويت الرئيس الإيراني الجديد، وتمنى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “للجمهورية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، السبت.

كما تمنى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء”.

أما الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فتمنى عبر منصة “إكس” للرئيس المنتخب “التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها”، مضيفا “أتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا”.

كذلك، هنأ سلطان عمان، هيثم بن طارق، الرئيس الإيراني المنتخب.

فرانس برس