أغلى 10 مدن عربية بالنسبة للمغتربين

أصدرت شركة ميرسر، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الموارد البشرية والخدمات المالية، مسحها السنوي لتكلفة المعيشة لعام 2024 والذي اشتمل على تصنيف 226 مدينة حول العالم بالنسبة للمغتربين.

واعتمد التصنيف على مجموعة من العوامل من أهمها السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

على الصعيد العربي، احتلت مدينة دبي، وهي وجهة شهيرة للمغتربين، مركزا متقدما في التصنيف بعد انتقلت من المرتبة 18 للأكثر تكلفة في العالم في عام 2023 إلى المرتبة 15 في قائمة هذا العام، لتكون بذلك المدينة الأكثر تكلفة في الشرق الأوسط.

جاءت بعدها جيبوتي في المركز 18 ومن ثم أبوظبي (43) والرياض (90) وجدة (97) وعمان (108) والمنامة (110) والكويت (119) والدوحة (121) ومسقط (122).

على الصعيد العالمي احتلت مدن جنوب شرق آسيا صدارة قائمة أغلى الأماكن التي يعيش فيها المغتربون حيث حلت هونغ كونغ أولا وتبعتها سنغافورة.

وسيطرت سويسرا على المراكز من الثالث إلى السادس بمدن زيورخ (3) وجينيف (4) وبازل (5) وبيرن (6).

وجاءت مدينة نيويورك في المركز السابع ولندن (8) وناساو في جزر البهاما (9) ولوس أنجلس (10).

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