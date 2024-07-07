إصابة 8 سياح ومصري في حادث سير بالغردقة

شهد الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة ظهر الأحد حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص سياحي على الطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة.

تم إرسال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 8 سائحين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مصري.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

الشروق نيوز