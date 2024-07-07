ضبط المتهمين بسرقة سيارة تاكسي في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة سيارة تاكسي في منطقة الظاهر بالقاهرة.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن سرقة سيارة أجرة “تاكسي” في منطقة الظاهر بالقاهرة.

بعد الفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بالقليوبية)، واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز