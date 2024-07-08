أربعة شهور سجن للصافي سعيد في تونس

أصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 4 أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد. يتعلق الحكم بشكاية قدمتها هيئة الانتخابات تتهمه بتدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2014، حيث أحالت النيابة العمومية القضية في عام 2016 إلى إحدى الفرق الأمنية للتحقيق.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، أحالت النيابة العمومية القضية لاحقًا إلى المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس، الذي أصدر حكمه الغيابي في 25 مايو الماضي، بحسب ما ذكرته إذاعة “موزاييك”.

من جانبها، أفادت صحيفة “الصباح نيوز” أن الصافي سعيد تمت مقاضاته بتهمة التدليس والتحايل. يُذكر أن الحكم الغيابي قابل للطعن في غضون عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ به.

وكان الصافي سعيد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها أواخر سنة 2024.

بوابة الفجر