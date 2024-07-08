التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة في القاهرة حبس المتهم في قضية غسيل 30 مليون جنيه مصري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد شخص يقيم في محافظة القاهرة. يُتهم هذا الشخص بغسل أموال متحصلة من أنشطته الإجرامية في تجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بمبلغ يقارب 30 مليون جنيه.

وتشير التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال، وتضليل أصولها لتظهر كأموال مشروعة ناتجة عن أنشطة استثمارية، وشراء عقارات وسيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة الفجر