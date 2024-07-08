بعد وفاة رفعت.. هل يؤثر الحزن والاكتئاب على عضلة القلب؟ استشاري قلب يُجيب

صرح باسم عادل، استشاري أمراض القلب، عن مدى تأثير الحزن والحالة النفسية على عضلة القلب، بعد وفاة أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت.

وأفاد باسم عادل، خلال برنامج «يا مساء الأنوار» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»: «الحزن والتعب والهم والحالة النفسية والعاطفية لها تأثير كبير جدًا على القلب، وهناك حالة تُعرف بمتلازمة القلب المنكسر».

وأضاف: «يجب أن نفرق بين أمرين، هناك مفاجآت قد تؤدي للوفاة في الحال، مثل إنسان يسمع خبراً صعباً عليه قد يتسبب في وفاته فوراً».

وأتم: «الحزن والاكتئاب قد يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب وفي وظائف القلب وفي التأثير على شرايين القلب ولكن بشكل مزمن شيئا فشيئًا».

المصري اليوم