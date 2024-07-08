إصابات وكدمات.. «الداخلية» تكشف تفاصيل خناقة «صناع المحتوي» في القاهرة!!

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة الاعتداء على صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإصابته في القاهرة، وتمكنت من القبض على المتورطين في الحادثة.

وأوضحت الوزارة في بيانها مساء الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكو فيه من تعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل شخصين آخرين من صانعي المحتوى، مما تسبب في إصابته بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وذلك أثناء حضورهم إحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم، وهي أيضاً صانعة محتوى، في منزلها».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة واعترفا بارتكابها عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم