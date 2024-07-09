طب وصحة
نيجيريا.. (63) حالة وفاة و(2102) حالة اشتباه بالكوليرا
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في نيجيريا إلى 63 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها حوالي 2102 حالة.
وذكر المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض، جيدي إدريس، اليوم، أن 90% من حالات الإصابة تم تسجيلها في 10 ولايات بالاتحاد، بما في ذلك 7 إصابات في المنطقة الجنوبية. وأوضح أن سبب تفشي المرض يعود إلى تناول طعام ملوث ومياه ملوثة.
جريدة المدينة
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