طب وصحة

نيجيريا.. (63) حالة وفاة و(2102) حالة اشتباه بالكوليرا

2024/07/09
nigeriamonshida
علم نيجيريا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في نيجيريا إلى 63 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها حوالي 2102 حالة.

وذكر المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض، جيدي إدريس، اليوم، أن 90% من حالات الإصابة تم تسجيلها في 10 ولايات بالاتحاد، بما في ذلك 7 إصابات في المنطقة الجنوبية. وأوضح أن سبب تفشي المرض يعود إلى تناول طعام ملوث ومياه ملوثة.

جريدة المدينة

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