النيابة السعودية: السجن والغرامة والإبعاد لعصابة كيابل كهرباء

أنهت نيابة الأموال تحقيقاتها مع عصابة مكونة من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية. وأظهر التحقيق أن المتهمين قاموا بسرقة كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر تمهيداً لبيعها. تم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، حيث تم تقديم الأدلة والقرائن التي تثبت اتهامهم. وصدر بحقهم حكم بالإدانة ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

جريدة المدينة