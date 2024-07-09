قطر.. الداخلية تحيل 4 أشخاص أثاروا البغضاء بين أفراد المجتمع إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الجهات المختصة قامت بتوقيف أربعة أشخاص إثر قيامهم بإثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتبنى خطابًا يثير الفتنة أو الكراهية أو العنصرية، أو يهدد نسيج المجتمع وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.

كما أهابت وزارة الداخلية بمستخدمي منصات التواصـل الاجتماعي في الـبلاد إلى الالتـزام بالقوانين وعدم الإسـاءة لأي مكـون من مكونات المجتمع ووحدته، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واسـتقراره مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

الشرق القطرية