لحدي الليلة الزول ما قادر يتجاوز عار انو كراجل شاب ما شارك مع أخوانه في الصفوف الأمامية

و الزول بحاول يجتهد في كل الأبواب لعل وعسى تخفف عنه العار ده

خدمةً لجيشنا و إخواننا في الصفوف الأمامية ودفاعا عنهم بكل ما يمكن

وده المفروض يكون شعور أي زول ما مشى الصفوف الأمامية

و البخليني أستغرب فعلا

كيف لشاب في كامل قواه الجسدية

مرق ونزح و يجي يتكلم في الجيش و يقوول ما عندنا جيش

أو يطعن في أخوانا الفي الصفوف الأمامية

كيف تسمح لك نفسك بذلك

كيف تسمح لك تفسك بذلك وأنت ترى الميليشيا شردتك ونهبتك ولسه بتهدد فيك

بدل ما تقيف ضدها تجي تقيف ضد جيشك البدافع عنك

بدل ما تكون شايل السلاح انت تجي تقيف موقف خايب زي

ربنا ما فتح ليك في الحهاد بالسلاح حاهد بكلمتك ومالك وبكل ما أوتيت

مصطفى ميرغني