بطلها 3 قيادات حزبية.. فيديو مسرب يكشف صفقة لبيع الآثار المصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو مسرب يظهر ثلاثة من قيادات حزب الوفد المصري يتفاوضون على صفقة آثار من داخل مقر الحزب، مما أثار ردود فعل واسعة وغضباً داخل صفوف الحزب.

ويظهر الفيديو المتداول قيادات في حزب الوفد يتفاوضون على بيع صفقة آثار مع شخص من محافظة المنوفية يقيم في منطقة المنصورية غرب الجيزة.

في الفيديو، يتفاوض مقدم الصفقة مع أحد قياديي حزب الوفد حول تفاصيل شراء الصفقة، حيث يطلب منه الحضور بنفسه لمعاينة القطع الأثرية، لكن القيادي يطلب تصويرها وعرضها على خبير أثري.

ونقلت صحيفة “الأخبار” المحلية عن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه سيعتمد القرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غداً بشأن واقعة الفيديو المتداول.

ووفق الصحيفة، قامت لجنة تنظيم الوفد بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول، وأكد رئيس الحزب أنه لا تهاون مع أحد يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته.

وأشار عبدالسند يمامة إلى أن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق، مشددًا على أنه رجل قانون وأن أية جريمة لابد من اثباتها بالتحقيق.

الشرق القطرية