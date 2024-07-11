جرائم وحوادث
احصائية .. 55355 البلاغات المدرجة في منصة البلاغ الإلكتروني بالسودان
بلغت احصائية البلاغات المدرجة في منصة البلاغ الإلكتروني حتي تاريخ ١٠ / يوليو / ٢٠٢٤ م (٥٥٣٥٥) بلاغ بالسودان.
وفق التفاصيل الاتية :
بلاغات المفقودين : ٢٠٥
بلاغات التعدي علي النفس :٥٤
بلاغات المركبات المفقودة :٤٠٦٣٥
بلاغات التعدي علي المال : ١٤٤٦١
تناشد الشرطة الموطنين بضرورةالتلبيغ عبر الرابط
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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