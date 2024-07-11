دخلت التاريخ و”أعطت الأمل”.. “ليزا” تفارق الحياة بعد زراعة كلية خنزير

توفيت، الأحد، امرأة من ولاية نيوجيرزي الأمريكية تبلغ من العمر 54 عامًا، كانت ثاني شخص يحصل على كلية خنزير معدلة وراثيًا، حسب ما أعلن الجراحون في جامعة نيويورك.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المريضة، ليزا بيسانو، كانت في حالة حرجة وتعاني من الفشل الكلوي وفشل القلب.

تلقت بيسانو كلية الخنزير في 12 أبريل، بعد ثمانية أيام فقط من زراعة مضخة قلب ميكانيكية، وعاشت بالكلية المزروعة لمدة 47 يومًا.

اضطر الجراحون إلى إزالة الكلية في 29 مايو بعد أن تضررت بسبب عدم كفاية تدفق الدم المرتبط بمضخة القلب.

بعد الزرع، استأنفت بيسانو غسيل الكلى، لكنها نُقلت في النهاية إلى دار المسنين.

وأصبحت بيسانو أول شخص يملك مضخة قلب ويخضع لعملية زرع أعضاء، حيث عادة ما يكون المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي غير مؤهلين لتلقي مضخة القلب بسبب ارتفاع خطر الوفاة.

ونقلت الصحيفة عن روبرت مونتغمري، مدير معهد لانغون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك، قوله إن بيسانو ساهمت بشكل كبير في مجال زراعة الأعضاء.

وأضاف مونتغمري: “أعطت شجاعتها الأمل لآلاف الأشخاص الذين يعانون من قصور الكلى أو القلب في المرحلة النهائية والذين يمكن أن يستفيدوا قريبًا من إمدادات بديلة من الأعضاء”.

وكان أول مريض يحصل على كلية من خنزير معدل وراثيا هو ريتشارد سليمان (62 عاما) الذي خضع للعملية في مارس في بوسطن.

ورغم أنه كان بصحة جيدة بما يكفي لخروجه بعد أسبوعين من الجراحة ، إلا أنه، مثل بيسانو ، عانى من مشاكل طبية معقدة وتوفي في غضون شهرين.

وعلى الرغم من أن مجال زراعة الأعضاء قد قطع خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أن الإجراءات لاتزال تجريبية، إذ يسمح فقط للمرضى المعرضين لخطر الموت دون علاج بتلقي أعضاء حيوانية.

وتمت الموافقة على عمليتي زرع الكلى من الخنازير المعدلة وراثيا، هذا العام، في إطار برنامج الاستخدام الرحيم لإدارة الغذاء والدواء (أف دي إيه) للمرضى الذين يعانون من حالات تهدد الحياة.

وهناك حاليا نحو 110 آلاف أميركي على قائمة الانتظار للخضوع لعمليات زرع أعضاء، وهناك أكثر من ستة آلاف شخص ممن يحتاجون إلى عمليات مماثلة يموتون سنويا في البلاد.

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