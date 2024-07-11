إعفاء المستشار..

قرار اعفاء يوسف عزت من منصب المستشار السياسي لقائد مليشيا الدعم السريع هو راس الجليد وهو خلاصة تشكلات داخلية وشخصية وبروز شخصيات اخرى..

وأول الملاحظات أن قائد ثانى المليشيا عبدالرحيم دقلو هو المسيطر على القرار السياسي والمدني ، ولهذا أكثر من دلالة ، فهو ابتعد عن الظهور فى الميدان العسكري بعد قرار وزارة الخزانة الامريكية بحظره ، وهو كذلك يعنى منافسة فى المواقع بينه وبين الرجل الأكثر امساكا بالملفات الخاصة بالقوى السياسية والمجتمعية والقوى الاقليمية..

وثاني الملاحظات بروز قيادات جديدة فيما يسمى (مجلس التنسيق) ولديهم طموحات للتأثير والفعل..

وثالث الملاحظات: وهذا تقدير شخصي ، أن المليشيا وفى اطار الضغوط الخارجية وامكانية تصنيفها قوى ارهابية أو حظر قياداتها ومنهم عزت قررت (تحييد بعض) القيادات للعب دور (الشخصيات) المستقلة فى المستقبل.. وهذا وارد ، فقد نرى عزت فى قوائم دعوات المؤتمرات وورش العمل..

د.ابراهيم الصديق على

11 يوليو 2024م