إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر تتمكن من ضبط عدد (424) كيلو من المخدرات واسلحة وذخائر

في إنجاز جديد يضاف الي سلسلة انجازاتها حققت قوات الجمارك عبر إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر انجازا كبيرا بضبط عدد (424) كيلوجرام من المخدرات بإحدى المناطق جنوب مدينة بورتسودان.

اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وقف على الضبطية النوعية مشيدا بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر في ضبط كافة عمليات التهريب ، مؤكدا وقوف والتزام وزارته بتوفير كافة معينات العمل اللوجستية للحد من عمليات التهريب برا وجوا وبحرا ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الاقتصاد ومكافحة التهريب بكافة اشكاله وحماية المجتمع من كافة المهددات الأمنية.

اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف اوضح أن هذه الضبطية تعتبر من الضبطيات النوعية والكبيرة نسبة لوقوف عصابات عالمية متخصصة في هذا المجال ولما يمثله السلاح من خطورة كبيرة على أمن ولاية البحر الاحمر خاصة في ظل ظروف الحرب التي تتطلب تعاون وتنسيق كافة الجهات ذات الصلة.

اللواء شرطة (حقوقي) هاشم محمد أحمد الخليفة مساعد المدير العام لمكافحة التهريب اكد إلتزامهم التام بمكافحة كافة أشكال التهريب من خلال الاطواف البرية والبحرية والارتكازات التي تعمل ليل نهار بعزيمة قوية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مبينا أن أفة المخدرات ظلت تشكل داعم رئيسي للمليشيا المتمردة من خلال تخدير جنودها في المعارك حيث يصعب على المتمردين مواجهة هجمات القوات المسلحة الا عبر تخديرهم بواسطة استخدام المخدارات مؤكدا أن قواتة ستظل بالمرصاد لكافة المحاولات الفاشلة لتدمير عقول الشباب.

العميد شرطة عباس عبد القادر دينار مدير ادارة مكافحة التهريب بالبحرالاحمر اشار الي أن الضبطية تمت بعد توفر معلومات و بالرصد والمتابعة الدقيقة تم ضبط عدد (297) كيلو من مادة الآيس المخدرة وعدد (64) كيلو كوكايين وعدد (2) كيلو حشيش وعدد (4) كيلو هيروين بجانب(57) كيلو جرام من كبريتات الليثيوم وعدد(2) مدفع قرنوف اضافة الي عدد(10) بندقيه كلاشنكوف ، كما تم ضبط وسيلة التهريب عربة (GMC).

المكتب الصحفي للشرطة