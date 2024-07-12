حريق جزئي في طائرة سعودية أثناء هبوطها في باكستان

قلت وكالة “بلومبرغ”، الخميس، إن حريقا اندلع في جهاز الهبوط الأمامي لطائرة تابعة للخطوط السعودية في باكستان، مما دفع الركاب إلى الإخلاء باستخدام زلاقات النجاة.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان إن الحادث وقع على متن طائرة كانت تقل ركابا متجهين من الرياض إلى بيشاور.

وجرى إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 276 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 21 فردا من دون أية اصابات.

وعلى إثر ذلك تمكنت خدمات الإطفاء من إخماد الحريق ومنع وقوع خسائر أكبر، وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.

وردا على طلب للتعليق من وكالة بلومبرغ قالت السلطات السعودية إن الطائرة، وهي من طراز “إيرباص A330-300” ودخلت الخدمة قبل سبع سنوات، تخضع الآن لعمليات تفتيش شاملة واختبارات لاحقة للتأكد من سلامتها.

🎥فيديو | تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية لانبعاث دخان وظهور شرار من أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان قادمة من الرياض..

وأوضحت الشركة أنه تم إيقاف الطائرة فوراً وإجلاء الضيوف وطاقم الطائرة بأمان.. فيما أخمدت طواقم الإطفاء اللهب بشكل سريع#عاجل #عكاظ pic.twitter.com/cDKwWs5akN — عكاظ (@OKAZ_online) July 11, 2024

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