جرائم وحوادث
شرطة تبوك تقبض على شخص أطلق النار على مركبة آخرين لخلاف بينهم – صورة
ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار من سلاح ناري على مركبة آخرين بسبب خلاف بينهم. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حسبما أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) للتواصل الاجتماعي.
جريدة الرياض
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