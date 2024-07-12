عائشة الماجدي: هل الحسد والحقد المتراكم وراء كل ذلك !

تابعت في التايم لاين هجوم عنيف ع واحد من الشخصيات يسمي ( محمد عثمان ) أنا لا أعرفه وفي الحقيقة يبدو أنه رجل أعمال شاطر دخلت النت وسألت عنه بعض المعارف هنا وهناك وجدت حديث محترم عنه وأحدهم وصفه بأنه رجل نبيل ووطني ودعم الجيش بلا مقابل مثله مثل بعض من رجال الأعمال الذين لم يُديروا ظهرهم في وقت حوجة الوطن والجيش لهم —

تسألت بحيرة لوقت لماذا نحنا نُكسر مجاديف الشخص الناجح ونبدأ في حملة التخوين المشتركة بمجرد أن الشخص لم ينزل لرغباتنا أو نحاول أن نستفزه لكي يوقف قطار نجاحه !

هل الحسد والحقد المتراكم وراء كل ذلك !

كعادة ( بعضنا ) أيضاً نُميل لتصفية حساباتنا عبر أشخاص آخرين !

بمعني أحدهم يُريد أن يكون مكانه فيبحث عن الكيد لينتقم طالما هو لم يبلغ المقام ولا المقال …

عموماً أنا و( بعض ) السودانييين سوف نشكر أي رجل أعمال سوداني وطني حينما أحتاجه الوطن أجاب بأنه حاضر وسند وضهر لأهله وللجيش …

أن ضد محاربة نجاح ( محمد عثمان ) ومع الوقوف معه حتي يكون هو وبقية رجال الأعمال السودانيين سارية على رأس الجبل ..

أنا وبكل حسن الظن الموجود بقول ليك أمضي يا محمد عثمان ودربك أخضر بإذن الله….

ونصر الله الجيش وهزم المليشيا

عائشة الماجدي