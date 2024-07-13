الجمارك الصينية تصادر 104 ثعابين من بنطال رجل – فيديو

أعلنت سلطات الجمارك الصينية عن القبض على رجل حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسي للصين عن طريق حشوها في سرواله، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن بيان رسمي.

أثناء تفتيش الرجل، عثر الضباط على ستة أكياس قماشية مربوطة ومختومة بشريط لاصق في جيوب سرواله.

وأكدت الجمارك الصينية في بيان الثلاثاء أن “الضباط فتحوا الأكياس وتبين أن كل كيس يحتوي على عدد من الثعابين الحية بأشكال وألوان مختلفة، وبعد العد تم العثور على إجمالي 104 ثعابين”.

وأظهر مقطع فيديو عددًا كبيرًا من الثعابين موزعة في أكياس بلاستيكية بعد أن صادرتها الجمارك.

لم تذكر الجمارك ما إذا كان الرجل قد اعتقل، لكنها حذرت من أنه “في حالة انتهاك اللوائح، ستطبق الجمارك المسؤولية القانونية وفقًا للقانون”.

وتم التعرف لاحقا على خمسة أنواع من الثعابين (ثعبان الحليب وثعبان الهوغنوس الغربي وثعبان الذرة وثعبان فأر تكساس وثعبان الثيران) أربعة منها غير موطنها الصين، وأكدت خلو تلك الثعابين من فصائل سامة.

وقالت الجمارك في بيانها إن الحادث وقع “قبل أيام قليلة”، لكنها لم تحدد التاريخ.

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