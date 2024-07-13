أول مرة في مصر.. حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها

أثار حكم قضائي صادر عن محكمة الوقف الجزئية لشؤون الأسرة في محافظة قنا، بشأن زواج فتاة دون إذن والدها، جدلاً واسعاً في صعيد مصر خاصة. وفقًا لأحمد السنبسي، محامي صاحبة الدعوى، القضية المرتبطة بالرقم 250 لسنة 2024 في أسرة الوقف، تدور حول ابنة مطلقة تبلغ من العمر سن الزواج، حيث طلبت الزواج من شاب تقدم لخطبتها، لكن والدها رفض هذا الزواج. تقدمت المرأة بدعوى قضائية للحصول على تصريح بتعيين ولي زواج لابنتها.

وأوضح السنبسي في تصريحاته لـ”المصري اليوم”، أن المحكمة قررت أن الولاية تثبت للمرأة البالغة العاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، ولكنها أشارت إلى أن من المستحسن أن يُقوم ولي الأمر بإبرام العقد نيابة عنها، كتدبير وقائي.

وأشارت المحكمة بحسب ما تضمنته الدعوى، إلى أنه إذا كان الولي القريب حاضرا وامتنع عن تزويج المولى عليه بغير حق، شرعه كان عاضلا، أي «ظالما»، وولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضى.

وأضافت المحكمة أن دعوى تزويج من لا ولى له في هذا المضمون، أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل إلى القاضي، لقول النبي صلي الله عليه وسلم، (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد مانع شرعى من زواج الفتاة من الشاب.

المصري اليوم