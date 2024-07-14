غرق 4 فتيات في نهر النيل بمحافظة أسوان

لقيت أربع فتيات مصرعهن أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، بينما تمكن موظف من إنقاذ فتاتين أخريين.

وتبين أن الجثامين تعود لأربع فتيات لقين حتفهن أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بينما تم إنقاذ فتاتين كانتا معهن بواسطة شخص شاهدهن أثناء الغرق.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن ست فتيات قررن النزول لمياه النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس، حيث تعرضت إحداهن للغرق وسحبت معها ثلاث فتيات أخريات أثناء محاولتها التشبث بهن.

وقد كان موظف يعمل في معبد السلسلة قد شاهد الفتيات يتعرضن للغرق، فتوجه بسرعة إلى مكانهن وتمكن من إنقاذ اثنتين، لكنه لم يستطع إنقاذ الأخريات، وانتشل جثثهن الأربعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإجراء التحقيقات اللازمة وراء الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى إيداع جثامين الـ4 فتيات داخل المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم إلى أهلهم وذويهم بعد قرار النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جريدة الدستور