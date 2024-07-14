ضبط 3 متهمين بسرقة حقائب السيدات فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، السبت، من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وذلك لقيامهم بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات، التي تحمل أيضًا جنسية إحدى الدول، بداخلها ثلاثة هواتف محمولة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وعرضهم على النيابة للتحقيق.

جريدة الدستور