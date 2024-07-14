نظام غذائي يساعد في تخفيف ظهور حب الشباب

اكتشف علماء جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بألمانيا أن اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​وتناول مكملات أوميغا 3 يحسن صحة ومظهر الجلد وعلاج حب الشباب الخفيف والمتوسط.

وتشير مجلة Journal of Cosmetic Dermatology إلى أن 60 متطوعا يعانون من حب الشباب الخفيف والمتوسط، شاركوا في هذه الدراسة .

وحب الشباب مرض جلدي التهابي طويل الأمد يسببه انسداد بصيلات الشعر بالزهم. لا يشكل المرض خطرا على الصحة، ولكنه يسبب عيبا تجميليا، ويؤثر بشكل كبير على النفسية.

واتضح للباحثين في بداية الدراسة أن 98.3 بالمئة من المشاركين يعانون من نقص في أحماض أوميغا 3 الدهنية. ولمعرفة ما إذا كان تعويضه يحسن نوعية الجلد، طلب منهم اتباع النظام الغذائي المتوسطي لمدة 16 أسبوعا. يتميز هذا النظام الغذائي باحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الموجودة في الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون. بالإضافة إلى ذلك، تناولوا مكملات أوميغا 3.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يعانون من حب الشباب والذين حققوا المستوى المطلوب لأحماض أوميغا 3 الدهنية في أجسامهم انخفض لديهم عدد حب الشباب بصورة ملحوظة.

ويعتقد العلماء أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يكون بمثابة وسيلة مساعدة فعالة لعلاج حب الشباب، لأن الأنظمة الغذائية ليست قادرة على استبدال العلاج الدوائي بالكامل.

روسيا اليوم