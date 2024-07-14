شاهد .. تسلسل أحداث “محاولة اغتيال” الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

تسلسل أحداث “محاولة اغتيال” الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب .. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن رسمياً أن توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا من بيتيل بارك، بنسلفانيا، هو المشتبه به في محاولة “اغتيال ترمب “وتم إطلاق النار على كروكس “وتحييده” في الموقع.

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