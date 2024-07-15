الرصاصة أصابته في الجزء العلوي لأذنه اليمنى.. “دعني ألبس حذائي” أول جملة سُمعت للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

دعني ألبس حذائي.. أول جملة سُمعت للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي رسمياً أن توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا من بيتيل بارك، بنسلفانيا، هو المشتبه به في محاولة “اغتيال #ترمب”وتم إطلاق النار على كروكس “وتحييده” في الموقع.

وغادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأحد، مستشفى “باتلر ميموريال” متجهاً إلى بيتسبرغ، وذلك بعد خضوعه لفحوصات عقب إصابته في إطلاق نار خلال مخاطبته تجمعاً انتخابياً حاشداً ببنسلفانيا. وقال ترمب على “تروث سوشيال”، إن الرصاصة أصابته في الجزء العلوي لأذنه اليمنى، مشيراً إلى أنه “نزف كثيراً”.

الشرق للأخبار