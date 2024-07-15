ضبط شخص هدد وابتز فتاة على فيسبوك

ألقت قوات قطاع الأمن العام بجمهورية مصر القبض على شخص هدد وابتز فتاة على فيسبوك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن شكوى طالبة من الإسكندرية حول قيام مستخدم أحد الحسابات الشخصية على الموقع بتهديدها وابتزازها.

بالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط مستخدم الحساب المذكور (شخص مقيم بالشرقية). وبتفتيش هاتفه المحمول، تبين احتواؤه على آثار وأدلة تثبت ارتكابه للواقعة، وكذلك تورطه في واقعة أخرى مماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز