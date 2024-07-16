جرائم وحوادث
فرعية مكافحة المخدرات محلية مروي تضبط متهماً بحوزته عدد (٣٧٠٠٠) دولار
تمكنت فرعية مكافحة المخدرات بمحلية مروي من ضبط كمية من النقود بحوزة احد المتهمين يقود مركبة داف وذلك بنقطة تفتيش القرير بالولاية الشمالية.
وتفيد.متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) ان الضبطية جاءت نتيجة لليقظة التامة للقوات أثناء عملها الروتيني في تفتيش المركبات بالنقطة حيث تم الاشتباه في عربة قادمة من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور وعند اخضاعها للتفتيش بواسطة القوة العاملة تم العثور علي مبالغ نقدية اجنبية بقيمة (37000) دولار أميركي ، يذكر ان استراتيجية الادارة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للمجتمع وحمايته من كافة المهددات الأمنية وان قوة المكافحة تحرص علي تفعيل العمل المنعي بكافة مداخل ومخارج المحلية والارتكازات.
المكتب الصحفي للشرطة
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