مكي المغربي: أشعلوا السودان لاستهداف مصر

بخصوص التطاول على رمز الدولة المصرية، وارد يكون سوداني، وارد يكون مصري، سوري، فلسطيني، وارد يكون هاشمي النسب .. لكن هذا كله لا صلة له بالمخطط؟ ولكن تتكشف الامور لو سألنا: لماذا إختار فيصل؟ ولماذا بعد احتكاكات مع السودانيين؟ ومن الذي غرر ببعض السودانيين ودفعهم في إتجاه حفلات ترفيهية مستفزة للسودانيين قبل المصريين؟ هل هذا وقت رقص وغناء؟

في تقييمي أن ما يحدث يراد به دق اسفين في العلاقة بين الشعبين بعد أن فشلوا في إحتلال السودان والزحف منه لمصر. نحن نتعامل مع مخطط ضرب خمسة دول عربية قوية، في الاقتصاد أو الأمن، ولم يبق إلا مصر والجزائر، أشعلوا السودان لاستهداف مصر، وها هم يتخرشون بالجزائر حاليا.

هم يستخدمون الخصومات بين الدول، فاذا لم توجد يصنعونها (باحترافية مذهلة) بين الشعوب.

مكي المغربي